درجات القبول في المدارس الثانوية العامة والفنية المختلفة بالأقصر.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم ب محافظة الأقصر ، أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإنهاء كافة إجراءات تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية تعليم (عام /فنى) للعام الدراسى 2023/2024 مرحلة ثانية.

وأوضح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن ضوابط تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسي 2023/2024 وفقاً للموقع الجغرافي، على أن يتم مراعاة الشروط الواردة بتنسيق القبول للدور الأول، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية يتاح لهم الالتحاق بمدارس التعليم الفنى المهنى كلا بإدارته ( حسب المجال الأول المحدد لكل طالب).

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، في بيان صحفى، أنه نظراً لمحدودية الأعداد من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية المهنية دور أول / ثان لا يسمح لهم بفتح فصل دراسي، ولذلك يتم قبول هؤلاء الطلاب على أن يتم أستكمال عدد الطلاب بفصول الإعداد المهنى من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة من مجموع 140 إلى 141 درجة بمدارس التعليم الصناعي والزراعى ، ماعدا مدارس الديمقراط الصناعية بنات و حاجر الضبعية الصناعية المشتركة ( بنين) طبقا لمتطلبات قبول كل مدرسة ( على ان يكون تقديم الملف ورقى).

أما الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من ادارة القرنة التعليمية على مجموع 95٪ فأكثر يتاح لهم الإلتحاق بالمدارس الصناعية التابعة لإدارة الاقصر التعليمية ( للتخصصات الغير موجودة بمدرسة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة القرنة التعليمية) ، على ان يتم تسكين الطالب بالمدرسة التابعة لادارته اولا والتحويل طبقا لمجموعه والتخصص المراد الإلتحاق به.

أما بالنسبة للطلاب الذكور الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة من إدارة اسنا التعليمية ( مدارس شرق النيل) يتاح لهم الإلتحاق بمدرسة العديسات التجارية و (مدارس غرب النيل) يتاح لهم الإلتحاق بمدرسة أرمنت التجارية حسب مجموع القبول يكل مدرسة تجارية.

_ بالنسبة للتعليم الصناعى يستثنى من مجموع القبول الموحد المذكور سابقا مدارس ( الأقصر الميكانيكية العسكرية ، اسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة ، الاقصر الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة، اسنا الصناعية بنين، الدير الصناعية المشتركة ، الأقصر الصناعية بنات، العديسات الصناعية المشتركة ، اسنا الصناعية بنات، حاجر الضبعية الصناعية المشتركة) 200 درجة ومدارس ( العشى الصناعية ، الديمقراط الصناعية) 170 درجة ومدرسة ( ارمنت الزخرفية) 160 درجة.

وبالنسبة للتعليم الزراعى يستثنى من مجموع القبول الموحد المذكور سابقا مدارس( الطود الزراعية ، اسنا الزراعية) بحد أدنى 170 درجة، وبالنسبة لخدمات التعليم الفنى الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الصناعى 165 درجة ماعدا القبول بمدارس ( الأقصر الميكانيكية ، اسنا الصناعية بنين ، الدير الصناعية بنين) بحد أدنى 185 درجة ، والحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجارى 150 درجة، والحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الزراعى أكثر من 141 درجة.