أقباط الأقصر ينظمون دورة احتفالا بعيد إعلان صعود العذراء مريم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، تنظيم فعاليات دورة تجوب الشوارع بمنطقة شرق السكة الحديد احتفالا بعيد صعود العذراء مريم إلى السماء، وسط أجواء مبهجة وفرحة وزغاريد من السيدات والفتيات.

وأنهت كنائس محافظة الأقصر، استعداداتها لاستقبال المحتفلين بعيد إعلان صعود جسد العذراء مريم بعد صوم 15 يوماً، عبر بتنظيم الصلوات والقداسات بجانب تقديم النذور والذبائح ودورة العيد فى مدينة الأقصر، حيث تشهد تلك الفترة من كل عام الاحتفال بالعيد بإقامة القداس بمشاركة كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة والشعب القبطى.

فما يتوافد أقباط قرى ونجوع مدن الأقصر على الكنائس، للاحتفال بعيد صعود جسد السيدة العذراء وذبح الذبائح وتقديم النذور طلبًا من العذراء مريم شفاعة صلاتها والتبرك منها، حيث أن النذور والذبائح بشكل عام تنقسم إلى نوعين، هما "النذر غير الكامل - والنذر الكامل"، حيث أنه فى الحالة الأولى يخصص صاحب الذبيحة "النذر" سواء كان خروفاً أو بقرة أو عجلاً أو ماعزاً، حسبما نذر الشخص، وتخصيص جزءاً من ذبيحته للدير أو الكنيسة، سواء الربع أو النصف، ويأخذ باقى أجزاء الذبيحة ليوزعها حسب رؤيته، ويكون فى الأغلب على الفقراء والمحتاجين، أما فى الثانية، فهناك بعض الأقباط الذين يشهدون معجزة فى حياتهم، بشفاعة من السيدة العذراء مريم أو أحد القديسين، ونتيجة ذلك يخصصون ذبيحة بالكامل للدير، والبعض يقدر القيمة المالية للنذر الذى وعد بتأديته، سواء ذبيحة كاملة أو النصف أو الربع، ثم يدفع هذه القيمة للدير أو الكنيسة، لافتًا إلى وجود العديد من الأديرة التى يفضل الأقباط وفاء نذورهم بها، مثل دير السيدة العذراء فى "درنكة" بأسيوط، الذى يعد الأشهر فى استقبال نذور الذبائح خلال عيد العذراء مريم، بالإضافة إلى أن هناك من ينذر الذبيحة لعام واحد فقط، وهناك من يكررها بشكل سنوى حبًا ووفاءً للسيدة العذراء مريم، وذلك حسب مقدرته المادية، ولا يقتصر الأمر على الذبائح فقط، حيث يحرص بعض الأقباط على أن تكون نذورهم للسيدة العذراء مبالغ مالية، حسب مقدرة كل منهم، مقابل إيصال تسلم المبلغ المالى من الشخص الذى يفى بنذره، لتوثيق الأمر، وجميعهم متساوون فى تعبيرهم عن محبتهم للسيدة العذراء، من خلال النذر الذى يحرصون على الوفاء به، سواء مرة واحدة خلال العام الذى استجيب فيه طلبهم، أو بشكل متكرر سنوياً.



أقباط الأقصر ينظمون دورة احتفالا بعيد إعلان صعود العذراء (1)



أقباط الأقصر ينظمون دورة احتفالا بعيد إعلان صعود العذراء (2)



أقباط الأقصر ينظمون دورة احتفالا بعيد إعلان صعود العذراء (3)



أقباط الأقصر ينظمون دورة احتفالا بعيد إعلان صعود العذراء (4)



أقباط الأقصر ينظمون دورة احتفالا بعيد إعلان صعود العذراء (5)