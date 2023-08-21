اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

خطوات تنفيذية لتحويل منطقة شمال سهل الحسينية ببورسعيد للاستزراع النباتى

الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:22 م
خطوات تنفيذية لتحويل منطقة شمال سهل الحسينية ببورسعيد للاستزراع النباتى إزالة الفتحات بمصرف ولاد علم
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية و تحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية "زمام محافظة بورسعيد"، بناء على توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي.  
 
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، لمواصلة إزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية. 
 
أسفرت الحملة عن إزالة وغلق عدد 16 فتحة بالناحية القبلية لمصرف ولاد علم وجاري غلق 10 فتحات بالناحية البحرية غدا. 
 
ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 
 
إزالة الفتحات بمصرف ولاد علم (1)
 

إزالة الفتحات بمصرف ولاد علم (2)
 

إزالة الفتحات بمصرف ولاد علم (3)
 

 


اخبار مصر

بورسعيد

اخبار بورسعيد

مصرف ولاد علم

جنوب بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة