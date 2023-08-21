خطوات تنفيذية لتحويل منطقة شمال سهل الحسينية ببورسعيد للاستزراع النباتى

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، لمواصلة إزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة وغلق عدد 16 فتحة بالناحية القبلية لمصرف ولاد علم وجاري غلق 10 فتحات بالناحية البحرية غدا.

ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراعي النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكلملها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.