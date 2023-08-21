محافظ بورسعيد: بدء تطوير حديقة الكروان بحى الزهور ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"

بورسعيد - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه استكمالا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار، والتى تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة الباسلة.

بدأت أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الكروان بنطاق مساكن الجوهرة بحى الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حى الزهور، خاصة فى ظل التطورات التى يشهدها حى الزهور مؤخرا.

وأضاف المحافظ، أن تطوير حديقة الكروان يشمل زيادة المسطحات الخضراء بالحديقة، وإزالة الأسوار، وإقامة مقاعد جديدة للمواطنين، وزيادة معدلات الإضاءة، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يتم من تطوير.