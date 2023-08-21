خطة تطوير شاملة للمناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه

كتبت - مرام محمد

تولي محافظة الجيزة اهتماما كبيرا بالارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير وتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليه؛ ليتكامل الشكل الحضاري لذلك المشروع الضخم والهام لدعم النشاط السياحى بمصر، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه.

-تنفيذ أعمال تنسيق للموقع، ورفع كفاءة الميادين والطرق، ومعالجة واجهات المبانى السكنية القديمة.

-البدء في طلاء جميع العقارات بالطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

-رفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة بالمتحف.

-تحسين الصورة البصرية لمحيط المتحف من خلال دعمه بالزراعات والمسطحات الخضراء وشبكات الري اللازمه وأعمال الإضاءة.

-تنفيذ مخطط مروري يسمح بتحقيق انسيابية للحركة المرورية المارة بين الطريق الدائرى وميدان الرماية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

-توفير ساحات انتظار لمنع الانتظار الخاطئ بالطرق المحيطة، على أن يتم تشجير وتجميل المنطقة الموازية والفاصلة بينها وبين المتحف المصرى الكبير.

-رفع أي مخلفات أسفل الطريق الدائري والحفاظ على الشكل الحضاري.

-النهوض بالشكل الجمالي لشبكات الإنارة وأكشاك الكهرباء والمداخل الخاصة بالفنادق الواقعة على جانبي طريق مصر اسكندرية الصحراوي لتتماشى مع أعمال التطوير.

يُذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتحا مؤخرا مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، والتي تعد إحدى أبرز المشروعات الداعمة للمتحف المصري الكبير.

وخلال تفقدهما لمنشآت مجمع المواقف الجديد، أشار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية إلى أهمية المشروع في تحسين حركة المرور بالمحافظة والذى يخدم مخطط الدولة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصرى الكبير بما يتكامل مع المظهر الحضاري للمناطق السياحية المحيطة بها.