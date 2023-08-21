حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كلف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، باستمرار حملات التصدي لمركبات "التوك توك" لمصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي هذا في إطار التوجيهات المستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة التصدي للإشغالات وإزالة أية مخالفات التي تعوق سير المارة والسيارات.

وفي هذا السياق، شن مجلس مدينة بيلا، اليوم الإثنين، بإشراف محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات بديوان مجلس مدينة بيلا، حملة مكبرة لاستعادة الانضباط، ورفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والمركبات، ومصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة علي مركبات «التوك توك»، وقد استهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد كبير من أطقم الصوت والسماعات التي تسبب الكثير من الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، ورفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط الشوارع والميادين وإعادة الانضباط بالشارع، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة على التكاتك ببيلا



مصادرة أطقم الصوت والسماعات المزعجة بالتكاتك ببيلا