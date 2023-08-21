اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس أب وأبنائه الثلاثة لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر فى الشرقية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:38 ص
حبس أب وأبنائه الثلاثة لاتهامهم بقتل شاب وإصابة آخر فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة أبو حماد العامة بالشرقية حبس أب و3 من أبنائه لمدة 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لقيامهم بقتل شاب وإصابة أخر بقرية أبو برى مركز أبوحماد، إثر مشاجرة بينهم وبين خال المجنى عليه.
 
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" محمود م " 30 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و" شعبان ع" 40 سنة مصابا بجرح بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وضبط طرفى المشاجرة، وتبين أن المجنى عليه لم يكن طرف بالمشاجرة بل تدخل لفض  النزاع بينهم، فلقى مصرعه قتيلا.
 
تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 


 

 


مستشفى ابوحماد

مقتل شاب

مشاجرة

الشرقية

مركز ابوحماد

مقتل شاب واصابة اخر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة