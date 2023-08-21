جولة ميدانية لرئيس مياه دمياط لمتابعة مشروعات حياة كريمة

دمياط معتز الشربيني

أجرى اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، جولة تفقدية لمشروعات حياة كريمة التى تشرف عليها شركة مياه دمياط ، وذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة أعمال المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ، حيث تاتى تلك الجولة ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات و التي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة.

وأوضح شاهين ان الجولة استهدفت تفقد أعمال توسعات مياه الشرب بمحطتى السوالم وكفر ميت أبو غالب "الزهراء" والمنفذه من خلال شركة الانتاج الحربى للمشروعات والذى افادت ببدء تجارب التشغيل بمحطة مياه ميت ابو غالب فى 30/9/2023 م بطاقة تصميمية 90 ل/ث بالإضافة إلى أنه سيتم بدء تجارب التشغيل الأعمال الكهروميكانيكية بتلك المحطات .

كما شملت الجولة متابعة أعمال خط الانحدار وفرع الدخول اسفل الترعة الشرقية بقرية التوفيقية والأعمال الخاصة بمحطة رافع صرف صحى التوفيقية بطاقة تصميمية 30ل/ث .

وأكد خلال زيارته ضرورة الإلتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد؛ لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة وضرورة الانتهاء من الاعمال المتعارضة مع خطة الرصف بمركز كفر سعد.