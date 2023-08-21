جدعنة المصريين.. قصة مسعف وسائق بالدقهلية يسلمان مبلغا ماليا يخص مصابين

عثر مسعف وسائق بإسعاف الدقهلية، على مبلغ مالى كبير أثناء محاولتهما إنقاذ مصابين فى حادث سير على الطريق الدولى ما بين مدينة جمصة وبلطيم، ليتفاجئا بوجود مبلغ مالى كبير مع المصابين، وبعض المتعلقات فقاموا بعمل محضر رسمى بالمبلغ وتسليمه إلى الشرطة.

وتلقى إسعاف الدقهلية بلغ بوقوع حادث سير بناحية الطريق الدولى بالقرب من مدينة جمصة، وعلى الفور تحرك طاقم السيارة 1193 بقيادة السائق نادر المتولى المرسى، ومسعف السيد الجيوش، تمركز نقطة اسعاف الكسارة التابعة لإسعاف جمصة، وقاموا بنقل مصاب حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق جمصة بلطيم الدولى، حيث عثر على أمانات تخص المصاب وبالكشف عنه تبين أنه عبارة عن 300 ألف جنيه مصرى وبعض المتعلقات الشخصية، وعلى الفور قام الطاقم بتسليم الأمانات بمحضر رسمى بنقطة شرطة مستشفى جمصة المركزى، ولم تكن هذا هى الواقعة الأولى لرجال الإسعاف بالدقهلية.

وأكد نادر المتولى سائق، أن ما يقومون به هو واجب يقومون به، ولا يتأثرون باى مبالغ مهم كانت عن تغير عقيدتهم فى الحرص على أرواح وأيضا ممتلكات المواطنين، حتى يتم تسليمها لهم.

فيما أشار السيد الجيوشى مسعف، أنهم يؤدون عملهم بكل اجتهاد لأن الدقيقة تفرق فى حياة المصاب، وفر هذا الحادث تم التحرك على الفور على الرغم من أننا كنا وضعنا الأكل لتناول وجبه الغداء، ولم نتمكن من تناوله وتوجهنا إلى الحادث وفوجئنا بالمبلغ، فحرصنا على الاطمئنان على المصاب ونقله للمستشفى وعلى الفور توجهنا لتسليم المبلغ إلى الشرطة.