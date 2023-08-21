جامعة سوهاج تنظم معسكرا تدريبيا استعدادا للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية

سوهاج محمود مقبول

أطلقت فعاليات المعسكر التدريبي ب جامعة سوهاج للفرق الطلابية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر القادم بمشاركة 24 جامعة، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان القائم بأعمال رئيس الجامعة

وأضاف "النعماني" أن ذلك يأتي في إطار إستعدادات الجامعة للمشاركة في فعاليات هذا الأسبوع، الذي يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى بإهتمام قوى من الدولة المصرية، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة في تلك الفعاليات والتي تساهم في بناء شخصية الطلاب، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات وتدفعهم للتعاون والألفة، وتنمي لديهم روح التنافس، والسعي دائما إلى الأفضل.

وتفقد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب تدريبات الفرق المشاركة في أسبوع شباب الجامعات المقامة علي ارض ملاعب المدن الجامعية، يصاحبه الدكتور محمد كمال خليل وكيل كليه التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثة ونشأت عباس مسئول التواصل الطلابي بالبعثة وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب.

وخلال زيارته تفقد نائب رئيس الجامعة تدريبات الفرق الرياضية المختلفة منها كره القدم طلبه، وكره طائره طالبات وفريق الجوالة وأيضاً تدريبات القرأن الكريم طلبه وطالبات واستمع الي فريق كورال الجامعة، مشيداً بالجهد المبذول من قبل إدارة رعاية الشباب ومدربي الفرق الرياضية وكذلك فريق الجوالة والكورال، كما تحدث مع الطلاب وحثهم علي بذل الجهد والتقدم لتحقيق الفوز والمراكز المتقدمة في فعاليات الأسبوع.

وأوضح الدكتور محمد كمال خليل، أن بعثة الجامعة المشاركة في أسبوع شباب الجامعات سوف تضم 159 فرداً، من بينهم 111 طالبًاو طالبة، سيتنافسون في عدد من الأنشطة التي تتضمنها فاعليات الأسبوع والتى تسهم فى تنمية مهاراتهم وتحفزهم على الإبداع والإبتكار.

وذكر صبري محمد إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية أن المعسكر التدريبي للفرق المشاركة يستمر حتي يوم 5 سبتمبر القادم ويشتمل علي التدريبات الخاصة بجميع الأنشطة الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، ونشاط الجواله والتي تتم داخل قاعات وملاعب المدينة الجامعية.