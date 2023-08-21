اليوم السابع
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بالتعاون مع جامعة سوهاج..

"مستقبل أفضل".. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:52 ص
"مستقبل أفضل".. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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ينظم معهد إعداد القادة غدا الثلاثاء، ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالتعاون مع جامعة سوهاج والذي يعقد تحت شعار "مستقبل أفضل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.
 
وبحسب البيان الصادر من معهد إعداد القادة، يكشف أن الملتقى يتضمن محاضرات متنوعة تسهم في التوعية بأسس الأمن القومي المصري، وكيفية محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الأفكار الغير سوية، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع ككل، وكذلك التعرف على لائحة الإتحادات الطلابية ودورها فى بناء وعي الطالب، بجانب عقد ورش العمل، وتنظيم زيارات للمشروعات القومية بمحافظة سوهاج.
 
وخلال تصريح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أكد على أن هذا الملتقى يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل شبابي نعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وبناءًا على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية في مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية.
 
وأوضح مدير معهد إعداد القادة ان الهدف من إقامة هذا الملتقى هو توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة في الأنشطة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات.

التعليم العالى

اخبار مصر

اعداد القادة

ايمن عاشور



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