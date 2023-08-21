جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن مد فترة التسجيل إلى 27 أغسطس

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، مد فترة التقدم لطلاب شهادة الثانوية العامة حاملى شهادات 2022 / 2023 لمدة أسبوع من الآن، أي حتى يوم 27 اغسطس الجاري.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية الأهلية ، فإن قرار مدة التقدم لكليات جامعة الإسكندرية الأهلية جاء نتيجة للاقبال الكبير من الطلاب على برامج وكليات الجامعة في الوقت الراهن.

وأكدت جامعة الإسكندرية الأهلية على أن التقديم للكليات يتم عبر نظامين الاولى متمثلة في التقديم الورقى لطلاب الشهادات المعادلة بمقر الجامعة الأهلية بأبيس، والثانية عبر رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية من أجل بدء التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2023.