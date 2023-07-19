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آخر فرصة لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية الأهلية غدا

الأربعاء، 19 يوليو 2023 09:00 ص
آخر فرصة لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية الأهلية غدا طلاب - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن استمرار استقبال الطلاب الجدد فى مختلف الكليات حتى غد الخميس، بمقر الجامعة وتقديم المستندات المطلوبة للالتحاق بالكلية.

وأوضحت جامعة الإسكندرية الأهلية أن الأوراق المطلوبة للتقديم فى الجامعة هى شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعدلها، وشهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة الرقم القومى وولى أمره وشهادة تسلسل الدراسى للطالب واستيفاء استمارة التقديم 

وافتتحت جامعة الإسكندرية فرع جامعة الإسكندرية الأهلية، وشهدت إقبالا من الطلاب فور الإعلان عنها فى 6 كليات وهى كلية الطب ـ برنامج الطب والجراحـة، كلية طب الأسنان ـ برنامج طب وجراحة الفم والأسنـان، كلية الصيدلة ـ برنامج فارم دى كلينيكـال، كلية الهندسة ( برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتـات )، ـ كلية علوم الحاسب والبيانات ( برنامج الأمن السيبرانى ـ برنامج الأنظمة الذكية )، كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

 


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