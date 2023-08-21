ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عاما على اتفاقية صون التراث.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

احتفل فرع ثقافة الإسماعيلية، بمرور 20 عامًا على اتفاقية صون التراث والتى تضمنت عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، الادارة العامة للماثورات الشعبية برئاسة الدكتورة شيماء الصعيدى، وفى اطار مبادرة م وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، تحت عنوان "ثقافتنا فى اجازتنا" والاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية.

وبدأ الاحتفال بافتتاح معرض الفن التشكيلى فى الحفاظ على التراث الغير مادى من مجموعة من اللوحات فى الخط العربى ومدرسة الخط والتى ضمت حوالى 50 عمل خط عربى، كذا مشاركة 20 طفل من المتدربين بورش تعليم الرسم بثقافة الإسماعيلية، بالإضافة لتوزيع شهادات تقريرًا لجميع المشاركين تقريرا لدورهم الفعال فى الفن التشكيلى وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة لالتقاط الصور التذكارية.

كما افتتحت شيرين عبد الرحمن معرض الحرف التراثية للفنانة هدى التونى تضمن المعرض بعض الحرف التراثية منها العباية السنياوى، والشنط البدوية، وبعض الملابس البدوية.

فى نفس السياق بمركز شباب الشيخ زايد اقيم ورشة تصنيع آلات السمسمية للفنان محمد ميدا والتى تحدث حول كيفية صناعة آلات السمسمية، وتعليم الات وورشة حكى عن الات السمسمية لفاطمة أحمد رئيس مجموعة المأثورات الشعبية بالإسماعيلية، وحضور نور السيد وامال صلاح من مجموعة المأثورات الشعبية بالإسماعيلية ومحمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

اختتمت الاحتفالية بعرض فنى لفرقة الاسماعيلية للآلات الشعبية والتى قدمت مجموعة متميزة من اغنيات التراث منها افتتحت الفرقة، يا دنيا سمعانى، انا الاسماعيلى، اسماعيلية يا هواكى، الله الله يا نور النبى، مرحب مرحب، انا عجبنى مثل، اها يالالالى، مصر العظيمة، وسط تفاعل كبير من جمهور المركز.



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (1)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (2)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (3)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (4)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (5)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (6)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (7)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (8)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (9)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (10)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (11)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (12)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (13)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (14)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (15)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (16)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (17)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (18)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (19)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (20)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (21)



ثقافة الإسماعيلية تحتفل بمرور 20 عامًا علي اتفاقية صون التراث (22)