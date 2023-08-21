تموين الأقصر تضبط 12 ألف علبة سجائر و80 باكو معسل بمخزن لزيادة أسعارها فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، فى ضبط 12160 علبة سجائر بدائرة مركز إسنا جنوب الأقصر، بغرض تخزينها لزيادة أسعارها عن الأسعار الرسمية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار مطاردة مافيا السجائر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تمت مداهمة أحد الأوكار بناحية بندر إسنا وبالاشتراك مع مباحث التموين، مما أسفر عن ضبط عدد 12160 علبة سجائر محلية الصنع مختلفة الأنواع داخل أحد المخازن غير المرخصة وبدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم رقم 11253 جنح اسنا ضد (ت ـ أ ـ ت)، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه شملت المضبوطات داخل المخزن بمدينة إسنا، ما يلى:- (عدد 187 قاروصة كليوباترا - عدد 50 قاروصة سجائر سوبر - عدد 633 قاروصة سجائر بوكس - عدد 90 قاروصة سجائر مونديال أحمر - عدد 5 قاروصة سجائر بوكس أسود - عدد 58 قاروصة سجائر مارلبورو جولد - عدد 40 قاروصة سجائر مارلبورو أحمر - عدد 24 قاروصة سجائر ميريت أصفر - عدد 122 قاروصة سجائر LM أحمر - عدد 7 قاروصة سجائر LM أبيض - عدد 80 باكو معسل النجم زنة الباكو 100 جرام)، وذلك بإجمالي 1216 قاروصة بكل قاروصة عدد 10 علب بإجمالي مضبوطات 12160 علبة سجاير، و80 باكو معسل زنة الباكو 100 جرام.