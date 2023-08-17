تموين الأقصر تضبط 1752 باكو معسل بمخزن غير مرخص وبدون مستندات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، عن توالي الضربات المبرحة ضد جشع وطمع التجار للتلاعب، ومخالفة القوانين والقرارات التموينية بغرض التربح، حيث تم ضبط مخزن بداخله 1752 باكو معسل بمخزن غير مرخص وبدون مستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومحلات الأدخنة والسجائر، للتأكد من توافرها بالسعر الرسمى وعدم حجبها عن الأسواق، حيث نجحت الحملة فى ضبط أحد مخازن الغير مرخصة للأدخنة والسجائر بناحية بندر الأقصر المساكن الشعبية، وذلك لحيازته عدد 1752 باكو معسل بدون مستندات أو فواتير بمخزن غير مرخص بغرض حجبها عن الأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى، وتحرر عن ذلك المحضر 10887 جنح ضد "ن.ا.ج"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

فيما نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بمطحن غلال أهلي بناحية القرنة، وذلك ضمن حملات مكثفة بناءاً على التوجيهات المشددة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، لملاحقة المخالفين للقرارات الوزارية التموينية والمتلاعبين في الدعم التمويني.

وفي هذا الصدد تم توجيه حملة مسائية للمرور على الأسواق والمخازن، للعمل على مراقبة السلع المدعمة من الدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتكونت الحملة من كل من المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمود عبد العال مدير تموين القرنة، حيث تم ضبط طاحون غلال بناحية القرنة لحيازته عدد 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم بوزن 650 ك مخصص للمخابز البلدية لاعادة طحنه وبيعه بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7289 جنح ضد "س ا ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.