تفاصيل مجمع إنتاج الصودا "آش" بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة × 6 معلومات

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول عدد من مشروعات تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وإضافة حلقات تصنيع تزيد من قدرة صناعة البتروكيماويات الحيوية على تعظيم العوائد على الاقتصاد القومى ودعم توطين الصناعة المصرية وإحلال الواردات بالعملة الصعبة، ومن هذه الحلقات صناعة منتجات الصودا آش وفيما أهم المعلومات المتعلقة بمشروع إنتاج الصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وكانت كالتالى..

1-يهدف المشروع إلى إقامة مجمع لإنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) ومشتقاتها بطاقة حوالى 600 ألف طن سنويا.

2-بما يخدم احتياجات السوق المحلية، ويساعد فى تصدير المنتج بالخارج.

3- التوسع فى الصناعات المرتبطة بمادة الصودا آش كصناعات الزجاج، والمنظفات .

4-ويتكون المشروع من منتجات رئيسة تتضمن صودا آش ثقيلة، وصودا آش خفيفة، وبيكربونات الصوديوم، وفوق كربونات الصوديوم، وكذا منتجات جانبية، بالإضافة إلى وجود مواد تغذية للمشروع منها الحجر الجيرى، وفحم الانثراسيت، وكلوريد الصوديوم، والأمونيا.

5-يضم هيكل المساهمين فى مشروع الصودا آش،الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة إبدأ لتنمية المشروعات، وشركة النصر للزجاج والبللور وذلك إلى جانب شركة صودا ممثل القطاع الخاص والتى تمتلك نسبة 45 % وتضم فى هيكلها التأسيسى شركات (بولى سيرف للأسمدة والكيماويات وإيه إم إن للاستثمار الصناعى ولايف كيميكالز جروب للاستيراد والتصدير) والتى تتمتع بالخبرة المتميزة فى هذا المجال، مما يعطى ميزة قوية ودافعاً للمشروع ويسهم فى الإسراع بتنفيذه.

6-المشروع يهدف إلى وقف استيراد الصودا آش التي تدخل في العديد من الاستخدامات، و يسهم فى توسعات ودعم الصناعات العديدة المرتبطة به.