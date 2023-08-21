اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تصاعد الجدل فى ألمانيا بسبب اللاجئين ومطالب بفرض قيود أكثر صرامة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:37 م
تصاعد الجدل فى ألمانيا بسبب اللاجئين ومطالب بفرض قيود أكثر صرامة تصاعد الجدل
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حالة من الجدل والانتقادات داخل الائتلاف الحاكم الألماني، بعد طلب القيادي البارز في المعارضة الألمانية والوزير في الحكومة السابقة، ينس شبان، بفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة إلى ألمانيا بانتقادات في الائتلاف الحاكم الألماني.
 
وقال عضو هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، ينس شبان، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية، إنه يجب فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، وإن هذا يجب أن يحدث على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكن أصواتا في التحالف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ردت بالرفض على هذه التصريحات.
 
وقال زباستيان هارتمان، خبير شؤون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن العزلة على المستوى المحلي والظروف غير المنظمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ليست بديلا.
 
وترى خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر، لمياء قدور، أن تعليق حقوق الإنسان من أجل الحد من الهجرة  لا يمكن أن يكون حلا.
 
ودعا شبان إلى استقبال وتوزيع ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنويا في أوروبا، مضيفا أن اختيار هؤلاء اللاجئين يجب أن يكون من اختصاص وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
 
وحذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، راينر هازلوف، من إثقال كاهل البلديات في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة، وقال في تصريحات لـ"بيلد": "وصلت  البلديات إلى أقصى حدودها في التحمل، وبرلين لم تصل إلى هذا الوضع بعد بشكل كامل، و نحن نثقل كاهلنا بالاندماج، أيضا فيما يتعلق بالاندماج الضروري للغاية في سوق العمل". 
 

المانيا

الائتلاف الحاكم الألمانى

اللاجئين



الموضوعات المتعلقة

ألمانيا تمنح الضوء الأخضر لإضفاء الشرعية على الحشيش.. صحيفة تكشف

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:12 م

جول مورنينج.. بالاك يخطف هدف تأهل ألمانيا لنهائى كأس العالم 2002

الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:00 ص

المنظمات الإرهابية تلجأ للسوشيال ميديا لتجنيد الشباب فى أوروبا.. تقرير إسبانى: داعش منتشرة على منصات اجتماعية متعددة.. وأنشأت قنوات إسبانية لنشر التطرف والعنف.. صحيفة: 400 عضو نشط موجودون فى ألمانيا

الخميس، 17 أغسطس 2023 02:00 ص

ألمانيا: استثمارات التكنولوجيا الخضراء القادمة ستفيد الاقتصاد الراكد فى البلاد

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة