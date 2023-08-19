اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 06:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

شولتس يحسم قضية مشاركة الجنود الألمان فى نزاع أوكرانيا

السبت، 19 أغسطس 2023 06:00 ص
شولتس يحسم قضية مشاركة الجنود الألمان فى نزاع أوكرانيا المستشار الألمانى أولاف شولتس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن مهمة حكومته تتمثل في منع ألمانيا من الانجرار إلى النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يحاول عدم السماح بحدوث هذا الأمر.

وقال شولتس ذلك خلال نقاش نظمته صحيفة  ألمانية محلية، في معرض رده على سؤال عما إذا كان هناك تهديد بجر ألمانيا إلى النزاع في أوكرانيا، وأضاف: "لذلك، على سبيل المثال، لم ولن يكن هناك أي تواجد لجنود ألمان في أوكرانيا".

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن ألمانيا لن تتحمل أي التزامات قانونية لتحقيق أهداف حلف الناتو، في تأمين الإنفاق الدفاعي السنوي للحلف.

وفي تصريحات سابقة له، أكد المستشار شولتس أن اجتماع جدة حول أوكرانيا كان "مهما ومميزا"، واعتبر أنه أحد سبل تحقيق السلام.

وأكد شولتس أن المفاوضات التي جرت في السعودية كانت مهمة للغاية، وأشار إلى أنه يجب الاعتراف بأنها كانت "مجرد بداية، ومع ذلك، كانت شيئا مميزا".

وفي سياق انخراط برلين في الأزمة الأوكرانية، عارض رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية مايكل كريتشمر، إمداد أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز "توروس".

ووفقا له، الحكومة الألمانية مرة تلو الأخرى تتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها لنفسها. لقد حدث هذا مع دبابات "ليوبارد"، والآن نرى هذا يتكرر مع الصواريخ المجنحة، فماذا سيتبع ذلك؟.


اولاف شولتس

المانيا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

واشنطن

الناتو



الموضوعات المتعلقة

غالبية الألمان يعتبرون شولتس مستشارا ضعيفا.. حسب استطلاع للرأى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:00 ص

شولتس يعلق على أمن الناتو بعد وصول "فاجنر" إلى بيلاروس

الخميس، 29 يونيو 2023 04:00 ص

شولتس: الغرب يجري مفاوضات نشطة للغاية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

الخميس، 15 يونيو 2023 03:00 ص

المستشار الألماني أولاف شولتس يقدم استراتيجية الأمن القومى الجديدة لحكومته

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:29 م

زيلينسكى يبحث مع شولتس التحضيرات لعقد "قمة سلام عالمية"

الجمعة، 02 يونيو 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة