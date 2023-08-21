تشميع 9 محال تجارية خلال حملة إشغالات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شن قسم الإشغالات التابع للوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، بمناطق متفرقة في الحي.

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة 180 كرسي، و15 شيشة، 5 أنابيب، و6 إستاندات، وثلاجتين، و18 ترابيزة، بجانب تشميع 9 محال تجارية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.