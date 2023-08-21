ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم- السيد فلاح

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة الرقابة على المخابز ومتابعتها بشكل دائم ومستمر؛ لضمان استغلال كامل الحصة التموينية المخصصة للمخابز، وإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات من حيث الوزن والشكل، وآمن للمستهلك.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، بتنفيذ حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة فجر اليوم الاثنين.

وخلال الحملة، تم ضبط ما يقرب من طن من الدقيق البلدي المدعم "17 شيكارة"، كانت مجمعة في أحد المخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، محضرين عدم وجود لوحة بيانات، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق للاستيلاء على أموال الدعم.