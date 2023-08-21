اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب الدجل فى الأميرية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:43 م
تجديد حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب الدجل فى الأميرية محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات، بمحكمة الأميرية تجديد حبس سيدتين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين.
 
البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".
 
بمناقشتهما - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).
 
بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.
 
 

سرقة

الاميرية

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث

حوادث الاميرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة