اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 04:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

بوريطة يبحث مع وزير الخارجية الهندي علاقات المغرب مع مجموعة "البريكس"

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:00 ص
بوريطة يبحث مع وزير الخارجية الهندي علاقات المغرب مع مجموعة "البريكس" بوريطة وزير خارجية المغرب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي الأحد مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما علاقات المغرب مع مجموعة "البريكس".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن الوزيرين استعرضا، خلال الاتصال، الفرص والآليات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر طموحًا، كما نوها بالمستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تم إرساؤها بمناسبة الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الهند في عام 2015.

 


بوريطة

وزير الخارجية الهندي

المغرب

البريكس

الهند

العلاقات الهندية المغربية



الموضوعات المتعلقة

وزير التجارة بجنوب أفريقيا: انعقاد قمة "البريكس" بجوهانسبرج يعبر عن تطلعات القارة الأفريقية

الأحد، 20 أغسطس 2023 07:46 ص

الرئيس البرازيلى يؤيد انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين إلى البريكس

الخميس، 03 أغسطس 2023 04:00 ص

الجنائية الدولية تطالب جنوب أفريقيا بتنفيذ القانون على بوتين حال حضوره قمة البريكس

السبت، 15 يوليو 2023 02:07 م

القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على مجموعة البريكس.. محلل سياسي: البريكس تسحب البساط من تحت أمريكا.. خبراء: العالم توجه لتأسيس مجموعات اقتصادية ومؤسسات تمويلية جديدة.. وفرنسا مهتمة بأن تكون جزءا من المجموعة

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة