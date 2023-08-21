اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بنك "بريكس" يخطط لإصدار عملة رقمية موحدة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:34 م
بنك "بريكس" يخطط لإصدار عملة رقمية موحدة عملات - أرشيفية
وكالات

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نقلت وكالة "تاس" عن مسؤول رفيع قوله، إن بنك مجموعة "بريكس" يعمل على تطوير عملة رقمية موحدة لدول المجموعة.

وقال رئيس قسم السياسة النقدية في بنك "بريكس" أيفاندو كاسينو، إن إصدار العملة الرقمية سيتم على مراحل، وقد تبصر النور في غضون 5-10 سنوات.

وأشار إلى أنه قد يتم استخدامها في البداية أداة للاستثمار، وبعد ذلك في التعاملات التجارية.

وحسب موقع روسيا اليوم، صرح الكرملين بأن أجندة قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا تشمل بحث انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة وإطلاق عملة مشتركة أو عملة "بريكس".

وقبل ذلك أشار مسؤول سابق في البيت الأبيض، إلى أن عملة "بريكس" قد تهزّ عرش الدولار في ظل تراجعه وارتفاع التضخم وانعكاس ذلك على اقتصادات العالم والدول المحتفظة بالدولار.

 


عملة رقمية

بنك بريكس

بريكس

جنوب إفريقيا



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