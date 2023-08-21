اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن يكشف أسباب حث الأمريكان على مغادرة أراضي بيلاروسيا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:00 م
بايدن يكشف أسباب حث الأمريكان على مغادرة أراضي بيلاروسيا بايدن
أ ش أ

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حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين في بيلاروسيا على مغادرة البلاد على الفور وحذرت من السفر إلى هناك في بيان نُشر اليوم.

وبحسب البيان الذي نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يأتي هذا التحذير من السفر بعد أن عززت البلدان المجاورة لليتوانيا ولاتفيا وبولندا الإجراءات الأمنية على طول الحدود بسبب مخاوف بشأن قوات فاجنر المنفية في البلاد.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، في تحذيرها، الأمريكيين الذين ما زالوا في بيلاروسيا على مغادرة البلاد على الفور وصنفت البلاد على أنها خطر من المستوى 4، وهو أعلى تحذير أمني.

وتم تقليص بعثة الولايات المتحدة في بيلاروسيا، في وقت سابق، من العام الجاري ولا تتعامل إلا مع خدمات المواطنين الأمريكيين الطارئة.

 


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بيلاروسيا

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الحرب الروسية الاوكرانية



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