الولايات المتحدة تخصص 45 مليون دولار لمكافحة الإيدز فى ناميبيا

أ ش أ

وجه برنامج خطة طوارئ الإدارة الأمريكية للإغاثة من الإيدز "بيبفار" ما يقرب من 840 مليون دولار ناميبيا (45 مليون دولار أمريكي) لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأطفال والمراهقين والشباب في ناميبيا.



وقالت نائبة مدير برنامج "بيبفار" تمارا كوكس، إن البرنامج يعمل على النفاذ بالخدمات الصحية وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية لإحتواء إنتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ثماني مناطق ناميبية حيث يقيم 80% من السكان فيما يعاني الأطفال والشباب الذين أصبحوا عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وأكدت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد" تدير البرنامج عبر منظمتان محليتان، عبر رفع كفاءة عمل المؤسسات الصحية العاملة في مجال مكافحة الإيدز فضلاً عن مكافحة الفيروسات.



وأشارت إلى دور الوكالة الأمريكية في معالجة انعدام الأمن الغذائي الذي اشتد بسبب تغير المناخ، وتحسين قدرة البلدان على التكيف مع تأثيره حيث "يساهم تغير المناخ في زيادة الفيضانات والجفاف الذي يهدد الأمن الغذائي وقدرة ناميبيا على الحفاظ على السيطرة على وباء فيروس نقص المناعة البشرية وأن تصبح خالية من الإيدز ".

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