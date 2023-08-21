النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب لقى مصرعه داخل حريق مطعم فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة ارسال الصفة التشريحية فى واقعة مصرع شاب توفى جراء تعرضه لحالة اختناق جراء نشوب حريق داخل مطعم ماكولات يعمل به فى منطقة عين شمس، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقة والتأكد من عدم وجود شبه جنائية في الواقعة، وكلفت أيضا بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغآ من الأهالي بفيد بنشوف حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

فيما أسفر الحريق عن مصرع شاب فى العقد الثاني من العمر، وتبين من المعاينة الأولية ان الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لحالة اختناق جراء الحريق الذى شب بالمطعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.