المتهم بانتحال صفة طبيب يعترف: "أجريت جراحات وأستقطب الزبائن أون لاين"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم بانتحال صفة طبيب في الإسكندرية، بعد القبض عليه، حيث اعترف المتهم بإنشاء صفحة على الفيس بوك أعلن من خلالها إجراء العمليات الجراحية وعلاج المرضى، فتبارى عليه الزبائن وأجرى بعض الجراحات، حتى اكتشفوا انتحاله للصفة فتم ضبطه، واعترف بارتكابه للوقائع بسبب الرغبة في جمع الأموال.

ونجحت الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع فيس بوك لمزاولة نشاطه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول – مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية)، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه.