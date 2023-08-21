القومى للمرأة بالوادى الجديد يستكمل فعاليات مبادرة "تحويشة فى بنك" بالقرى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

يستكمل فرع المجلس القومى للمرأة ، بالوادى الجديد فعاليات مبادرة " تحويشة في بنك" بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، والتى دشنتها حنان مجدى نائب المحافظ من قرية بولاق بمركز الخارجة، وذلك في إطار مشروع " تحويشة " لدعم سيدات القرى وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والانتاجية بدعم من البنوك الحكومية دعما للمرأة الواحاتية على مستوى المدن والقرى.

وشملت المبادرة تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة ومنها مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات و دعم رائدات الأعمال بالمشروعات الخضراء الذكية وغيرها تحت إشراف نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة

ومن جانبها أكدت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية؛ لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.