"القومى للمرأة" بالمنيا يواصل تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود فرع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة" والمنفذ من قبل مؤسسة كير مصر للتنمية بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، حيث يهدف المشروع إلى توعية وبناء قدرات الفتيات وإدراك الاحتياجات الاساسية لهن واكتساب المرونة والقوة لتحسين جودة حياتهن.

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهود المجلس في تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة"، مشيرة إلى أنه تم انعقاد اللقاء العام الأول لحوار الأجيال بحضور عدد من القيادات المجتمعية ورجال الدين حيث ناقش اللقاء منهجية حوار الأجيال وهي أحدى منهجيات التواصل الاجتماعي لدراسة جذور المشكلة الخاصة بختان الإناث لتغيير السلوك و خلق حوار ومساحة لأفراد المجتمع من كل الأجيال ومن كلا الجنسين للتحدث عن معتقداتهم وقيمهم وتبادل الآراء والأفكار.

وفى ذات السياق، أضافت "أبو سمرة" أنه تم تنفيذ تدريب للمتطوعين والرائدات الريفيات المشاركين بحملات طرق الأبواب بالقرى المستهدفة والتي تضم (بنى عبيد ـ طحا ـ اتليدم ـ ابيوها ـ صفط اللبن) حيث تستهدف الحملات توعية الأهالي من أبناء القرى بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية المترتبة عليها نفسياً واجتماعياً.