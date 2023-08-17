أعراض القولون العصبى تبدأ من الفم.. منها الجفاف والرائحة الكريهة

كتبت فاطمة ياسر

أعراض القولون العصبي في الفم: القولون العصبي من الأمراض المسببة للشعور بألم شديد في المعدة، وعدم القدرة علي ممارسة الحياة اليومية، وأيضا عدم القدرة على تناول الأطعمة في حالة تعرضه للهياج، وبعض الأشخاص لا يعلمون أنهم مصابون به، ولهذا الأمر يقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز الأعراض المرتبطة به، ومنها: - جفاف الفم

عند الإصابة بالقولون العصبي يتعرض الشخص للإصابة بضيق في التنفس وهذا الأمر يتسبب في انتفاخ البطن بالغازات وضغطها على الحجاب الحاجز، لذلك يضطر بعض المرضى إلى التقاط أنفاسهم عن طريق الفم، مما يؤدي إلى جفافه من اللعاب، وثبت أن هذا الأمر علامة على الإصابة بالقولون العصبي.

- رائحة الفم الكريهة والإمساك، فعند الإصابة بالإمساك نتيجة للإصابة بالقولون العصبي فهذا يتسبب في صدور رائحة فم كريهة، والسبب عدم قيام الأمعاء بعملها على تنظيف الأمعاء.

- الإصابة بألم في الفك، هناك علاقة قوية بين القولون العصبي والشعور بألم في الفك، ولذا عليك التعرف على حقيقة الأم وعلاجه لأن هذا الأمر يتسبب في الشعور بألم يصعب تحمله.

-ظهور تقرحات الفم، فقد تشير إلى الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء أي متلازمة القولون العصبي، ولا تزال العلاقة بينهما غير معروفة للأطباء، لكنهم يعتقدون أنها تنتج عن الإجهاد أو العدوى البكتيرية أو ضعف المناعة أو نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.