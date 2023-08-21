القمر يقترن بنجم السماك الأعزل فى اقتران فلكى بديع يرى بالعين المجردة اليوم

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023 وبداية الليل هلال القمر بالقرب من النجم السماك الأعزل في حالة اقتران فلكي مشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه احد المع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً اكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.

خلال ساعات الليل سيلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.

لكن إذا راقبت القمر من اليوم إلى غداً يمكن وبسهوله ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، حيث سيلاحظ ان القمر تحرك نحو الشرق مبتعد عن نجم السماك الأعزل .