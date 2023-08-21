القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدا من الطلاب الوافدين من الأردن

أستقبل الدكتور حسان النعمان القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج وفداً من الطلاب الوافدين من المملكة الأردنية الهاشمية، يضم عدد من الباحثين لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراه بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث، وطارق أحمد فهيد مسئول الوافدين بإدارة الدراسات العليا.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور حسان النعمان بالطلاب الوافدين مؤكداً حرص الجامعة علي تقدم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإرتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودولياً لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم. وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأوضح كلاً من الدكتور ياسر رفعت، وطارق أحمد فهيد انه تم تسكين الطلاب الوافدين للجامعة من الدول العربية والإفريقية المختلفة في مختلف الكليات والتخصصات، وذلك بالجناح المخصص للطلاب الوافدين وتقديم خدمات معيشية مناسبه ومتميزة لهم.

وخلال اللقاء أثنى الباحثين الوافدين علي دعم الجامعة لهم بداية من تسهيل إجراءات الالتحاق حتي الخدمات الجامعية علي مستوي العملية التعليمية وخدمات الإقامة والإعاشة.