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الصحة: تقديم خدمات لـ21.5 مليون شخص بحملة "100 يوم صحة" خلال 57 يوما

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:57 م
الصحة: تقديم خدمات لـ21.5 مليون شخص بحملة "100 يوم صحة" خلال 57 يوما جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالى عدد الخدمات المقدمة للمواطنين فى اليوم الـ 57 بحملة "100 يوم صحة" هى 21 مليونا و556 ألفا و526 خدمة صحية، حيث نقدم خدمات الصحة الإنجابية وعيادات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة النفسية والتوعية والتثقيف، والمبادرات الرئاسية.
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن المعدلات تقول أننا من الممكن أن نصل إلى المستهدف فى نهاية الحملة، لكن من الوارد يكون هناك توجيهات من الرئيس لمد الحملة، والذى يعتمد على التقرير النهائى الذى يقدم له.
 
ولفت حسام عبد الغفار إلى أن المشاركين فى الحملة هم الجمعيات الأهلية واتحاد العمل الأهلى وكذلك ومستشفيات القطاع الخاص، لأن الجميع لمس مدى أهمية هذه المبادرة للمواطنين والقطاع الصحى والوصول بالمواطن المصرى لحياة كريمة.
 
 
 

100 يوم صحة

الصحه الانجابيه

وزاره الصحه

اكسترا نيوز

حياة كريمة



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