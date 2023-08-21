السلطات اليونانية تأمر بإخلاء قريتين لنشوب حريق غابات جديد قرب أثينا

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أمرت السلطات اليونانية بإخلاء قريتين بمقاطعة "بيوتيا"، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب العاصمة أثينا، إثر نشوب حريق غابات جديد صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن السلطات عثرت على جثة شخص يعتقد أنه لقي مصرعه إثر استنشاقه كميات كبيرة من الدخان، موضحة أن السلطات وضعت قاربين تابعين لخفر السواحل وعددا من قوارب الصيد والقوارب الخاصة في حالة تأهب في حال ضرورة إجراء الإخلاء عبر البحر.

يشار إلى أن السلطات اليونانية تكافح حريق غابات ضخم بشمال شرق البلاد قرب الحدود مع تركيا لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في تدمير عدد من المنازل، فيما يعمل أكثر من 200 رجل إطفاء و16 طائرة و7 مروحيات بمساعدة الجيش اليوناني ومتطوعين لإخماد الحريق.. وأرسلت قبرص طائرتي إطفاء للمساعدة في مواجهة حريق ألكساندروبوليس، بالإضافة إلى 4 من أفراد طاقم الطائرتين، و5 من موظفي الدعم الأرضي.