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الداخلية تضبط 1.5 مليون جنيه بحوزة تاجر عملة بالسوق السوداء

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:13 م
الداخلية تضبط 1.5 مليون جنيه بحوزة تاجر عملة بالسوق السوداء تجارة العملة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجارغير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مدير الأمن قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية تجاوزت ال 1,5 مليون جنية – عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .

 


تجارة العملة

السوق السوداء

الأجهزة الأمنية

النقـد الأجنبى



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