الداخلية تضبط "حشيش" بحوزة شخصين في الجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن فى ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) بالإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة المركز وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم ضبطهما بمسكنهما ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية) بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ومركبة"التوك توك" للنقل والترويج .