الحبس 6 أشهر لمحاسب بشركة وعزله سنة من الوظيفة لتزويره إجازات فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " م.ا.خ" بالحبس 6 أشهر عما أسند إليه والعزل من الوظيفة لمدة سنة وتغريمه مبلغ مالي 15449690 جنيها ومصادرة المحررات المضبوطة والزمتة بالمصاريف الجنائية ، لاتهامة بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 263 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة اللبان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية نماذج اجازات مرضية علي غير الحقيقة .

كشفت التحقيقات ،قيام المتهم " م.ا ،خ" محاسب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بصفته موظف عام استولي بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغت 15449.690 جنيها ، ( خمسة عشر ألف واربعمائة وتسعة واربعون جنيها وستمائه وتسعون مليم ) ،والمملوكة لجهة عمله ، وكان ذلك حيلة، بأن قدم لجهة عمله اخطارت باجازات مرضية تفيد مرضه علي خلاف الحقيقة ،وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية بأن اشترك مع اخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية، وهي عدد 3 اخطارات أجازت مرضية والمنسوب صدرهم لمستشفي كرموز العام التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وقدمها لجهة عمله ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.