التجهيز لبناء 6 عمارات جديدة لصالح سكان منطقة توسعات ميناء العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد مجلس مدينة العريش لتنفيذ مخطط بناء 6 عمارات سكنية جديدة لصالح الأهالى من سكان منطقة توسعات ميناء العريش.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه تم الانتهاء من معاينة مواقع تصلح لإنشاء العمارات لاهالى توسعات الميناء بمنطقة خدمات الريسه وتم اختيار بعض الأماكن تصلح للبناء عمارات سكنيه، ويجرى التنسيق للبدء بعد رفع الاحداثيات الخاصة بالموقع والمقاسات للتصديق عليها من قبل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

اضاف انه تشهد منطقة تقسيم الريسة أعمال إنشاءات مبانى لأهالى من سكان توسعات الميناء على نفقتهم بعد تسليمهم قطع الأراضى بالريسه حيث تم تمهيد الشوارع بمعدات المجلس فى تقسيم مدرسة احمد صفوت مع الاحتفاظ بتراخيصهم ومرافقهم من مياه وكهرباء.

وخصصت محافظة شمال سيناء منطقة "تقسيم الريسة الجديد"، للأهالى بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى بحى الريسة بالعريش على مسافة قريبة من توسعات ميناء العريش.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم تنفيذ التقسيم لصالح سكان منطقة ميناء العريش التى تشهد أعمال تطوير وتوسعات من أصحاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة.

وأشار إلى أن التقسيم يضم 133 قطعة كمرحلة أولى، وقام مجلس المدينة بتمهيد الأرض وتسوية المكان، وجارى توصيل كافة المرافق للتقسيم الجديد بالمجان، بجانب تذليل كافة العقبات أمام المواطنين حتى الانتهاء من البناء.

وأوضح أنه بدأ بعض المواطنين فى البناء بهذا التقسيم عن طريق الرخصة القديمة، لافتا إلى إعفاء المواطنين من رسوم الرخصة الجديدة للبناء والتى تصل إلى 60 ألف جنيه فى التقسيم أو بالبناء على أراضى يمتلكونها.