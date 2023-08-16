مجلس مدينة العريش يعلن تفاصيل التقدم للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة تجارية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، تفاصيل التقدم للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة تجارية طبقا للقانون 154 لسنة 2019.

وأوضح بيان مجلس مدينة العريش، أن هذا القانون صدر للتيسير على المواطنين بترخيص أى نشاط بحوالى 365 نشاط، ويتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجى.

والمستندات المطلوبة للتقدم هى سجل تجارى بالنشاط وتكون سارية، بطاقة ضريبية بالنشاط وتكون سارية، عقد إيجار أو تمليك يكون سارى، وكروكى موقع، ورسم هندسى للمحل، وفى حالة مطعم أو كافيه ترخيص شيشه والشهادات الصحية للعاملين .

وصدر القانون فى 2022/12/11، وأعطى فرصة سنة لتقديم أى مواطن شاغل محل على ترخيص للنشاط المقام على الطبيعة وبعد هذه المدة التى منحت طبقا للقانون من 2022/12/11 وحتى 2023/12/11 إذا لم يتقدم المواطن شاغل المحل بنشاط مدار بدون ترخيص سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وعلى شاغلى المحلات من ملاك أو مستأجرين المدارين بدون ترخيص مثل سوبر ماركت أو كافيهات أو شيش أو مطاعم أو أى أنشطة أخرى أو جميع الأنشطة الذين لم يتقدموا على ترخيص المحال العامة يعاقب كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس، وعقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه فى حال تقديم الشيشة دون ترخيص.

ووجه مجلس مدينة العريش أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين للمصلحة العامة ونظرا لقرب انتهاء المهلة طالبهم بسرعة التوجه لمركز خدمة المواطنين بمقر إصدار تراخيص المحال العامة بالمجلس.