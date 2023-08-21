اليوم السابع
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البابا تواضروس: سعيد بزيارة المجر وحضور احتفالات العيد القومى والقداس الاحتفالى

الإثنين، 21 أغسطس 2023 04:54 م
البابا تواضروس: سعيد بزيارة المجر وحضور احتفالات العيد القومى والقداس الاحتفالى المؤتمر الصحفى للبابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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عُقِد مؤتمر صحفى لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى جامعة بازمان بيتر المجرية عقب تسلم قداسته درجة الدكتوراة الفخرية من الجامعة ذاتها اليوم.

وحضر المؤتمر إلى جانب قداسة البابا شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب عميد كلية الآداب بالجامعة.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء التحية لقداسة البابا، كما وجه تحية باسم الحكومة المجرية للرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم أعطى قداسة البابا الكلمة لقداسة البابا الذى قال: سعيد في هذا الصباح المبارك بزيارة هذه الجامعة العريقة، وممتن بتقديمها لى وللكنيسة القبطية شهادة الدكتوراه.

وأضاف قداسته: "أنا سعيد بزيارة المجر وبالزيارات الرسمية التي قمت بها، وكانت سعادتي بالغة بحضور احتفالات المجر بالعيد القومى، وحضوري القداس الاحتفالي، ومشاركة الوفد القبطي في هذا الاحتفال الكبير.

ولفت: يتبقى لنا مقابلة رئيسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ونقضي اليوم الأخير من الزيارة في كنيستنا القبطية ببودابست.

 

ومن جهته قال نائب عميد كلية الآداب:

"قداسة البابا تواضروس، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء. تدعم الجامعة تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات، شرف كبير لنا أن نقدم درجة الدكتوراه الفخرية للقادة المسيحيين، وقداسة البابا يبنى الجسور بين المسلمين والمسيحيين، ويشرفنا أن يزور جامعتنا، هو بدأ من الصيدلة كعلم مادى، وأصبح بابا للمسيحيين الأقباط، وكانت دراسته العلاج، وهو الآن يعالج الأقباط فى كل أنحاء ألعالم روحيًا، العالم كله يحتاج إلى معالجين روحيين مثل قداسة البابا، ويشرفنا أن يصبح الدكتور الفخري لكليتنا كلية الآداب".

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجر

الدكتوراه الفخريه



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