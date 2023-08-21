الاحتلال الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لبناء مقطع جديد من الجدار جنوب الضفة

وكالات

اعطى مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء مقطع آخر من الجدار الفاصل ، على امتداد عشرات الكيلومترات في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ووفقا لما كشفته صحيفة إسرائيل، فإن هذا بناء آخر في جبل الخليل ، في منطقة لا تزال خالية من السياج ، والتي سيتم بناؤها حسب المخططات ورغم أنها تعتبر منطقة هادئة نسبيا عكس شمال الضفة.

الأسبوع الماضي ، عقد اجتماع بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ، تم خلاله إعطاء الضوء الأخضر من حيث المبدأ لبناء السياج الجديد ، الذي لم يتم بناء مثله في المنطقة منذ سنوات عديدة.هناك موافقة مبدئية في هذه المرحلة ، تقول الصحيفة لكن لا توجد حتى الآن ميزانية لبناء الجدار.

وازعج القرار قادة المستوطنين مسؤولي المستوطنات. قبل بضعة أشهر أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم البدء في بناء مقطع جدار يقطع مجمع مستوطنات عتصيون جنوب بيت لحم عن القدس ومنطقة بيت شيمش ووسط اسرائيل ، كجزء من استكمال بناء الجدار.