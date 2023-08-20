إصابة 4 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم "طولكرم"

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أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدهس بجيب عسكري إسرائيلي أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.