الأمن العام يضبط هاربا من 136 سنة سجنا في الوايلي

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (393) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية.
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
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