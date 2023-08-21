الأمن العام يضبط هاربا من 136 سنة سجنا في الوايلي

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (393) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة، وكفالات مالية.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وكفالات مالية، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.