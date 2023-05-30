تضامن الأقصر تنفذ 10 حملات ضمن مشروع "مودة" لدعم 1196 شابا بقرى حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمدينتي إسنا وأرمنت، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتنمية معلوماته ومهاراته فى كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم تنفيذ 10 حملات ودورات تدريبية خلال شهر مايو بقرى توماس وعافية، والنجوع، والدير، والديمقراط، والرياينة، والسلام، وأصفون، والحلة، والنمسا، ومدينة إسنا، بإجمالي حضور 1196 شاباً وفتاة بينهم 869 من الإناث، و327 من الذكور.

وتتنوع فعاليات المبادرة بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، إذ تقوم تدريبات "مودة" بإكساب المتدربين مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال في الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة، والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التي تواجه الأسرة في مختلف الجوانب.

فيما واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر تدريب الشباب للمهارات الريادية والشمول المالي، ضمن مبادرة أملك في عملك في قرى ومراكز المحافظة والتي تستهدف 3000 شاب وفتاة، بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وقامت وحدة السكان اليوم، بتدريب 164 شاب وفتاة من قرى ومركز مدينة اسنا، بالتنسيق مع جمعية الخير والبركة، كما تم تدريب عدد 233 شاب وفتاة من قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بقاعة الشبان المسلمين بأرمنت.