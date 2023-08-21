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الأقباط الأرثوذكس ينهون صوم العذراء غدا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:00 ص
الأقباط الأرثوذكس ينهون صوم العذراء غدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تنتهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من صوم العذراء مريم غدا الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجارى، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك لمدة 15 يوماً تنتهى 22 أغسطس الجارى.
 
وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسمالعذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.
 
ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموحا إلا للمواطنين الذين قرروا النذر، حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح،فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

صوم العدرا

العذراء مريم



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