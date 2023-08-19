الكنيسة تنتهى من صوم العذراء مريم 22 أغسطس الجارى

كتب: محمد الأحمدى

تنتهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من صوم العذراء مريم يوم 22 أغسطس الجارى، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك لمدة 15 يوماً تنتهى 22 أغسطس الجارى.

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.

ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموحا إلا للمواطنين الذين قرروا النذر، حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح، فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.