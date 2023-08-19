اليوم السابع
Ads
السبت، 19 أغسطس 2023 05:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تنتهى من صوم العذراء مريم 22 أغسطس الجارى

السبت، 19 أغسطس 2023 04:00 ص
الكنيسة تنتهى من صوم العذراء مريم 22 أغسطس الجارى كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من صوم العذراء مريم يوم 22 أغسطس الجارى، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك لمدة 15 يوماً تنتهى 22 أغسطس الجارى.

 

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.

 

ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموحا إلا للمواطنين الذين قرروا النذر، حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح، فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العذراء

صوم العذراء مريم



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء فى السادسة مساء

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 02:00 ص

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية غداً الأربعاء

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 01:10 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى الحاصلين على الماچستير والدكتوراه فى الدراسات القبطية

السبت، 29 يوليو 2023 09:49 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة وخدام كنائس الخليج.. صور

الجمعة، 28 يوليو 2023 07:35 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى برابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:43 م

تفاصيل لقاء البابا تواضروس الثانى مع المدير البطريركي للكلدان في مصر

الأحد، 23 يوليو 2023 12:49 م

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني

السبت، 15 يوليو 2023 07:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة