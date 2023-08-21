اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:39 م
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الأربعاء.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية في كفر الباجة بالغربية ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:00 م
الأربعاء.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية في كفر الباجة بالغربية ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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تنظم جامعة طنطا قافلة طبية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الغربية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/8/23، بقرية كفر الباجة التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات.
 
وأكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد تحقيق استفادة لكافة فئات المواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد تكثيف في أنشطة القوافل من خلال الأنشطة الموجهة طبقا للاحتياجات الفعلية وقواعد البيانات التي يتم رصدها وإمداد الجامعة بها.
 
وأضاف أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وكدا صرف الادوية اللازمة لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي الي مستشفيات الجامعة لإجراء الجراحة اللازمة.
 
 
 
 

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