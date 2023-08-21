اعرف فوائد تناول العشاء فى وقت مبكر قبل الساعة 7 مساءً كل يوم

كتبت فاطمة خليل

يرتبط تناول العشاء في وقت متأخر بزيادة الوزن وارتفاع السكر في الدم، وفقًا لعدد من الأبحاث الحديثة، وقال الباحثون إن توقيت الوجبة الأخيرة في يومك من الأمور المهمة للحفاظ على صحتك، بجانب جودة وجباتك على مدار اليوم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول العشاء في وقت مبكر قبل الساعة 7 مساءً كل يوم، بحسب موقع "هيلث شوت".

وأوضح الخبراء أنه لا توجد قاعدة عامة تحدد وقتًا محددًا لتناول الطعام سواء كان من الصحي التوقف عن تناول الطعام بعد الساعة 7 مساءً، فهذا يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك نمط حياتك وتفضيلاتك الغذائية وأهدافك الصحية. لذلك، كل ما عليك فعله هو الاستماع إلى إشارات الجوع والامتلاء في جسمك.

وإذا كنت تشعر بالجوع حقًا بعد الساعة 7 مساءً، فمن الأفضل تناول العشاء في وقت لاحق.

إذا كنت شخصًا يظل مستيقظًا في وقت متأخر من الليل، فإن تناول عشاء مبكر قد يؤدي بالفعل إلى الجوع في وقت لاحق، من الضروري تحقيق توازن يناسب نمط حياتك وتفضيلاتك. إذا كنت عرضة للجوع في وقت متأخر من الليل، فيمكنك التفكير في تناول وجبة خفيفة صغيرة ومتوازنة لمنع الجوع المفرط والإفراط في تناول الطعام.

الفوائد الصحية لتناول وجبة العشاء في وقت مبكر

يقترح البعض أن تناول الطعام في وقت مبكر قد يكون له فوائد لإدارة الوزن، ولكن لا يوجد دليل قوي يثبت بشكل قاطع فقدان الوزن بشكل كبير بناءً على توقيت الوجبات فقط لكن هناك بعض الفوائد لتناول الطعام مبكرًا

1. محاذاة إيقاع الساعة البيولوجية

أجسامنا مزودة بسلك لتتبع إيقاع الساعة البيولوجية الذي يحكم وظائف الجسم المختلفة.

قد يؤدي تناول الطعام المتزامن مع هذا الإيقاع إلى تحسين الهضم والتمثيل الغذائي ، وإراحة الجهاز الهضمي ، والسماح للكبد بالراحة والتخلص من السموم دون الإفراط في الضغط عليه كما تساهم فترة الراحة هذه في زيادة صحة الميكروبيوم في الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

2. ضبط سكر الدم

يساعد العشاء المبكر على تعزيز حساسية الأنسولين، ما يعني أن خلايا الجسم تصبح أكثر استجابة للأنسولين. يمكن أن يساعد ذلك في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أكثر فعالية وتقليل مخاطر مقاومة الأنسولين ، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2. أيضًا ، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وتيرة ارتفاع الأنسولين بعد الوجبات. يمكن أن يمنع هذا التقلبات السريعة والمفرطة في مستويات السكر في الدم ، مما يدعم تحسين التحكم العام في نسبة السكر في الدم.

3. تحسين نوعية النوم

يمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم إلى اضطراب النوم بسبب عدم الراحة أو عسر الهضم.

إن العشاء المبكر يسمح لجسمك بالاستقرار في حالة من الراحة أثناء الليل ، مما يعزز جودة النوم بشكل أفضل.

4. صحة القلب

قد يؤثر تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، وخاصة الأطعمة عالية السعرات الحرارية وغير الصحية، سلبًا على صحة القلب.

من ناحية أخرى، قد يساهم تناول العشاء المبكر في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل تناول الأطعمة الدسمة والدسمة قبل النوم.

5. الانسجام الهرموني

هرموناتنا، بما في ذلك الأنسولين والكورتيزول، تتبع إيقاعًا يوميًا، الأكل في وقت مبكر يتوافق مع الأنماط الهرمونية الطبيعية، والتي من المحتمل أن تدعم التمثيل الغذائي الصحي وتنظيم الهرمونات.