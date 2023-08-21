إعلان حالة التأهب القصوى في أربعة أقاليم جنوب شرق فرنسا بسبب الحر

أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، حالة التأهب القصوى في أربعة أقاليم في جنوب شرق فرنسا ورفع مستوى الإنذار فيها إلى اللون "الأحمر" لمواجهة موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا حاليا.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن درجات الحرارة قد تصل غدا الثلاثاء، في مناطق بجنوب شرق البلاد إلى 42 درجة مئوية.

وقد أكد وزير الانتقال البيئي الفرنسي، كريستوف بيشو، خلال زيارة إلى ليون، أن أربعة اقاليم فرنسية من أوفيرني رون ألب في جنوب شرق فرنسا، وهي من المناطق التي وضعتها هيئة الأرصاد الجوية في حالة الإنذار البرتقالي سيرتفع مستوى الإنذار بها إلى اللون الأحمر بنهاية اليوم الإثنين، موضحًا أنه نظرا لاستمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة، سوف يُعلَن عن حالة الإنذار القصوى لمواجهة الحر الشديد في مقاطعات رون ودروم وأرديش ولاوار العليا.

ويأتي هذا القرار في ظل هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وتحذيرات صحية تبرر إعلان حالة التأهب القصوى في هذه المقاطعات.

وأضاف الوزير أنه في حالة الإنذار "البرتقالي"، هناك نصائح لجميع المواطنين واهتمام خاص بالأشخاص الأضعف، بينما في حالة التأهب باللون "الأحمر"، أكد أن على "كل المواطنين أخذ الحيطة"، محذرا من عواقب الفعاليات التي تُنظَم في الهواء الطلق.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوريلين روسو قد أكد اليوم الإثنين، أن البلاد قد تشهد غدا الثلاثاء مستويات عالية من درجات الحرارة قد تدفع السلطات إلى إعلان حالة التأهب القصوى ورفع مستوى الإنذار إلى اللون "الأحمر" لمواجهة موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا حاليا وخاصة في جنوب البلاد.

وقال روسو، في تصريحات اليوم، إن مقاطعات وادي الرون (جنوب شرق فرنسا) ستسجل غدا الثلاثاء "مستويات لدرجة الحرارة لم تسجل في فرنسا من قبل"، مشيرًا إلى وجود مخاوف من الاضطرار إلى رفع حالة الإنذار للون الأحمر غدًا في جزء من مقاطعات وادي الرون بسبب موجة الحر الشديد بعد إعلان حالة الانذار البرتقالي في 50 إقليمًا أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما أكد أنه من الممكن أن تشهد فرنسا مستويات حرارة لم يتم تسجيلها من قبل "لذلك هناك مخاوف من ذلك، والأهم من ذلك هو مدة هذه الموجة حيث ستشهد البلاد بعدها انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس أو الجمعة القادمين"، مضيفا أن رؤساء مديريات تلك المقاطعات يمكنهم اتخاذ القرار بتأجيل بعض الفعاليات إذا لزم الأمر.

وتشهد مناطق "وادي الرون" و"قسطانية" بشكل خاص موجة حر شديد قد تصل درجات الحرارة فيهما إلى 42 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة هذه حتى منتصف الأسبوع مع بلوغ ذروتها بين الإثنين والأربعاء، إلا أنه متوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس القادم.

وتتأهب السلطات الفرنسية لهذا الارتفاع الاستثنائي في الحرارة، التي قد تتجاوز 40 درجة مئوية في الأيام القادمة، وتؤثر بشدة في المواطنين من الفئات الأضعف من بين كبار السن والأطفال الصغار وذوي الاحتياجات الخاصة.